خالد الغندور يشيد بأداء مدحت شلبي في تعليق مباراة الهلال ومانشستر سيتي

أعرب خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن إعجابه بأداء المعلق الرياضي مدحت شلبي، خلال تعليقه على مواجهة الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع "فيس بوك":"كابتن مدحت شلبي، استمتعت بتعليقك أمس... ما زلت تحمل نكهة الزمن الجميل."



وحقق نادي الهلال السعودي انتصارًا تاريخيًا وصعبًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 في مواجهة مثيرة أقيمت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليواصل الزعيم مشواره المميز في النسخة الموسعة من البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا الانتصار المذهل، تأهل الهلال إلى الدور ربع النهائي من المونديال، ليصبح أول نادٍ عربي ينجح في بلوغ هذا الدور في النسخة الجديدة التي تُقام بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

وسيواجه الهلال في الدور المقبل خصمًا لاتينيًا عنيدًا هو نادي فلومينينسي البرازيلي، الذي تأهل بدوره إلى ربع النهائي بعد فوزه الكبير على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-0، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.