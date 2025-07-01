مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباراة الهلال ومانشستر

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"رجل مباراة الهلال السعودي والمان سيتي هو ...... ؟"

وحقق نادي الهلال السعودي انتصارًا تاريخيًا وصعبًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 في مواجهة مثيرة أقيمت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليواصل الزعيم مشواره المميز في النسخة الموسعة من البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا الانتصار المذهل، تأهل الهلال إلى الدور ربع النهائي من المونديال، ليصبح أول نادٍ عربي ينجح في بلوغ هذا الدور في النسخة الجديدة التي تُقام بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

وسيواجه الهلال في الدور المقبل خصمًا لاتينيًا عنيدًا هو نادي فلومينينسي البرازيلي، الذي تأهل بدوره إلى ربع النهائي بعد فوزه الكبير على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-0، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.

موعد مباراة الهلال القادمة:

الجمعة 4 يوليو 2025

الساعة 10 بتوقيت القاهرة والسعودية

الملعب: كامبينج وورلد ستاديوم – أورلاندو، فلوريدا

ويسعى الهلال إلى مواصلة مغامرته القارية والتقدم خطوة إضافية نحو تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخه وتاريخ الأندية العربية، خاصة بعد إقصاء بطل أوروبا، مانشستر سيتي، في مباراة ملحمية امتدت لـ120 دقيقة، وشهدت تألقًا لافتًا من لاعبي الزعيم.