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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبدالهادي عن مباراة الهلال والسيتي: الأرقام لا تكذب.. والفرق واضح!

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، منشوراً بشأن الهلال السعودي ومانشستر سيتي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: "الأرقام لا تكذب.. والفرق واضح، الإنتر بدون إنزاجي في كأس العالم للأندية:
4 مباريات
 فوز وحيد
 تعادلين
 هزيمة
 وتوديع البطولة مبكرًا

 الهلال مع إنزاجي:
4 مباريات
 فوزين
 تعادلين
 بدون أي هزيمة
وتأهل تاريخي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه!".

وحقق نادي الهلال السعودي انتصارًا تاريخيًا وصعبًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 في مواجهة مثيرة أقيمت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليواصل الزعيم مشواره المميز في النسخة الموسعة من البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا الانتصار المذهل، تأهل الهلال إلى الدور ربع النهائي من المونديال، ليصبح أول نادٍ عربي ينجح في بلوغ هذا الدور في النسخة الجديدة التي تُقام بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

وسيواجه الهلال في الدور المقبل خصمًا لاتينيًا عنيدًا هو نادي فلومينينسي البرازيلي، الذي تأهل بدوره إلى ربع النهائي بعد فوزه الكبير على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-0، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.

موعد مباراة الهلال القادمة:

  • الجمعة 4 يوليو 2025
  • الساعة  10 بتوقيت القاهرة والسعودية
  • الملعب: كامبينج وورلد ستاديوم – أورلاندو، فلوريدا

ويسعى الهلال إلى مواصلة مغامرته القارية والتقدم خطوة إضافية نحو تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخه وتاريخ الأندية العربية، خاصة بعد إقصاء بطل أوروبا، مانشستر سيتي، في مباراة ملحمية امتدت لـ120 دقيقة، وشهدت تألقًا لافتًا من لاعبي الزعيم.

مانشستر سيتي الهلال السعودي مهيب عبد الهادي

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