كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مفاجأة بشأن اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكتب أحمد حسن: “مصدر.. الزمالك سينظم مباراة اعتزال كبرى لشيكابالا حال اعتزاله”.

وكشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مفاجأة بشأن اعتزال اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكتب خالد طلعت: “مفاجأة مدوية بالصور.. موقع ترانسفير ماركت يعلن رسميا اعتزال شيكابالا”.

أعلن موقع ترانسفير ماركت العالمي الشهير عن اعتزال نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا بصورة رسمية بتاريخ اليوم، الثلاثاء 1 يوليو.

ونشر الموقع قائمة الزمالك للموسم الجديد والتي خلت من اسم النجم شيكابالا، ونشر الموقع على صفحة اللاعب صورة حذاء معلق وكتب عليها (مُعتزل)".