أيمن فريد يقترب من تولي الجهاز الطبي بنادي الزمالك

اقترب الدكتور أيمن فريد من تولي رئاسة الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة الحالية، خلفاً للدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي السابق.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن أيمن فريد أبرز المرشحين في الفترة الحالية لتولي رئاسة الجهاز الطبي بالنادي.

جدير بالذكر أن أيمن فريد سبق وتولى رئاسة الجهاز الطبي بالزمالك من قبل كما عمل في أندية بيراميدز ووادي دجلة وغيرها من الأندية بالدوري المصري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك وجه الشكر إلى الجهاز الطبي للفريق، برئاسة الدكتور محمد أسامة، الذي عمل مع النادي لسنوات، وقدم مجهودًا كبيرًا يقدره المجلس.