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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق مسابقة الأولمبياد الخاص المصري في الفروسية استعدادا لإقليمية العين بأبوظبي 2025

الاولمبياد
الاولمبياد
منار نور


 استضاف نادي الفروسية بالجزيرة فعاليات المسابقة الوطنية للفروسية للأولمبياد الخاص المصري، والتي تعد  محطة إعداد وتأهيل للمشاركة في المسابقة الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفروسية ، والمقرر إقامتها بمدينة "العين" بإمارة أبوظبي في اغسطس المقبل من العام 2025.

استمرت الفعاليات على مدار يومين وسط أجواء رياضية حماسية وتنظيم متميز، وبمشاركة أكثر من 35 فارسا وفارسة من مختلف محافظات الجمهورية.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الروائية الدكتورة منى لطفي زكي عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري، والسيد رامي إسكندر رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالجزيرة، والأستاذ هاني مجدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، والأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، والأستاذ عمرو محيي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني، والمهندس ميلاد لحظي الأمين العام لمؤسسة الإخوة الإنسانية، والأستاذة نهى زايد مدير المشروعات بالمؤسسة.

وخلال كلمتها بحفل الافتتاح قالت الروائية الدكتورة منى لطفي زكي عضو مجلس إدارة الاولمبياد الخاص المصري "نشهد اليوم تجسيدا حقيقيا لفلسفة الأولمبياد الخاص التي تؤمن بقدرات أبنائنا من اللاعبين، وتوفر لهم البيئة المناسبة للتعبير عن طاقتهم ومواهبهم والفروسية ليست مجرد رياضة، بل هي توازن بين الروح والجسد، ونحن فخورون بكل فارس وفارسة شاركوا اليوم بإصرارهم وعزيمتهم."

من جانبه صرح السيد رامي إسكندر رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالجزيرة بأن "نادي الفروسية بالجزيرة يفتح أبوابه دائما لمثل هذه الفعاليات التي تعبر عن المعنى الحقيقي للدمج والمساواة ، سعدنا باستضافة هذه المسابقة المميزة ونتطلع دائما لدعم مثل هذه الأنشطة التي ترسخ قيم الإنسانية والاحترام في مجتمعنا الرياضي."

وكانت قد انطلق اليوم الأول بمرحلة "تجانس الخيول"، حيث تم تجريب الفرسان على التعامل مع الخيول وتقسيمهم على مجموعات متقاربة في القدرة والمهارة الرياضية، بما يضمن عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

وفي اليوم الثاني، أقيمت مراسم حفل الافتتاح الرسمي للمسابقة، وفقا لقواعد وسياسات الأولمبياد الخاص الدولي، كما جرت النهائيات الرسمية في سباق الترويض لكافة الفئات المشاركة. وحرصت اللجنة المنظمة على إقامة النهائيات في الفترة المسائية، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وذلك حفاظا على سلامة الفرسان المشاركين وسهولة الأداء الفني للخيول.

وقد اسفرت القرعة العلنية بين أوائل الفائزين في جميع التقسيمات المختلفة في المسابقة والتي أقيمت عقب مراسم تتويج الفرسان المشاركين في المسابقة عن ترشيح كلا من الاء عبد العزير من نادي الزمالك وايه حسن شلتوت من نادي أصحاب الجياد كمرشحين اساسين وأيضا نجاة صديق السيد ودينا عاصم احمد من مؤسسة الاء كمرشحين احتياطين للفارسات الأساسية ، بينما تم ترشيح رفائيل كمال فهمي من نادي الصيد واحمد علاء حسن من نادي هليوبوليس كمرشحين أساسيين وأيضا مروان محمد عبد الوهاب من نادي الغردقة الرياضي وشريف محمد ندا من نادي الفروسية بالجزيرة كمرشحين احتياطيين للفرسان الاساسين وذلك لتمثيل مصر والاولمبياد الخاص المصري في المسابقة الإقليمية للأولمبياد الخاص الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الفروسية والتي ستستضيفها مدينة العين بأبوظبي الامارتية خلال شهر أغسطس المقبل.

الاولمبياد الفروسية ابو ظبي

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