خيبة أمل وإحباط .. نجم السيتي يعلق على الهزيمة التاريخية أمام الهلال السعودي

علق برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، على هزيمة فريقه أمام الهلال السعودي 4-3، اليوم الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وقال سيلفا في تصريحات عقب المباراة: “أشعر وكأنني خرجت من دوري أبطال أوروبا، لم يكن أحدٌ يرغب في الخسارة، فنحن معتادون على عدم وجود عطلات للأسف لأن جدول المباريات مزدحم، ولكن عندما نشارك في بطولة، نأخذها على محمل الجد، وكان لدينا طموح كبير لكأس العالم للأندية، وكنا نرغب في الفوز بها".

سبب خسارة السيتي أمام الهلال

وأضاف: "لقد سمحنا لهم بالركض مرات عديدة، ولم نسيطر على التحولات الهجومية كما ينبغي، وبصرف النظر عن ذلك حصلنا على فرص، وسجلنا ثلاثة أهداف وكان بإمكاننا تسجيل خمسة أو ستة أهداف".

وتابع: “معظم الفرق التي تهزمنا تلعب بهذه الطريقة، نحن معتادون على مواجهة فرق كهذه، لعبنا ضدها لثماني أو تسع سنوات، ولم نكن نسيطر على مجريات اللعب”.

وأشار: “لقد مررتُ بالكثير من خيبات الأمل، وحدثت لي الكثير من الأمور الرائعة في مسيرتي، لذا، مهما حدث في هذه البطولة، فبعد شهر واحد من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، سننسى ما حدث ونركز على تقديم موسم رائع”.

وختم: “لقد مررنا بالكثير من الإحباطات في الماضي، وتمكنا من العودة، سنحاول تكرار ذلك، مع إدراكنا للمنافسة الشديدة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا”.