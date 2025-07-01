بعد غياب 3 مباريات.. تشابي ألونسو يستعين بالقناص لإسقاط يوفتتوس

تلقى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو، دفعة قوية باستعادة خدمات القناص الفرنسي كيليان مبابي، أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية.

ويلتقي ريال مدريد مع يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

تشابي ألونسو يستعين بـ «القناص» لإسقاط يوفتتوس

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن تشابي ألونسو سيعتمد على كيليان مبابي في التشكيل الأساسي ضد يوفنتوس في لقاء الليلة.

وعانى مبابي من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، غاب بسببه عن مباريات دور المجموعات، أمام الهلال السعودي (1-1) وباتشوكا المكسيكي (3-1) وسالزبورج النمساوي (3-0).

وكان الهلال تصدر المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، بينما حجز يوفنتوس الإيطالي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السابعة بـ6 نقاط.

وسيحصل الفائز من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، على مكافأة مالية قدرها 13.1 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).