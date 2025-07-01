برشلونة يجدد عقد أنسو فاتي حتى 2028.. ويعيره لـ موناكو حتى 2026

أعلن نادي برشلونة الإسباني، توصله لاتفاق رسمي مع لاعبه أنسو فاتي بشأن تمديد تعاقده حتى الثلاثين من يونيو عام 2028 ، مع إعارته إلى نادي موناكو الفرنسي حتى نهاية موسم 2025-2026 ، وذلك في خطوة تهدف إلى منحه فرصة أكبر للظهور واستعادة مستواه بعد سلسلة من الإصابات التي أثرت على تطوره خلال المواسم الأخيرة.

وجاء في بيان برشلونة ، أن اللاعب المولود في بيساو في 31 أكتوبر عام 2002 التحق بأكاديمية النادي الكتالوني عام 2012 قادما من إشبيلية وهو في العاشرة من عمره قبل أن يصعد تدريجيا في صفوف فرق الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول.

فاتي الذي خاض مباراته الأولى بقميص الفريق الأول وهو في السادسة عشرة من عمره أمام ريال بيتيس سرعان ما دخل تاريخ النادي والليجا من أوسع أبوابه بعد أن أصبح أصغر هداف في تاريخ الفريق في مسابقة الدوري كما دون اسمه في سجلات دوري أبطال أوروبا كأصغر من سجل هدفا في تاريخ المسابقة خلال مواجهة إنتر ميلان الإيطالي عام 2019.

رغم انطلاقته المبكرة ومستواه اللافت، إلا أن مسيرة فاتي تعرضت لعدة انتكاسات بسبب الإصابات المتكررة، أبرزها إصابة قوية في الركبة عام 2020 ، تسببت في غيابه لفترات طويلة ليغيب عن التشكيلة الأساسية لفترات متقطعة.

خلال الموسم الماضي عاد فاتي إلى برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، وشارك في إحدى عشرة مباراة وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر ليرفع رصيده من البطولات المحلية إلى ثلاثة ألقاب خلال مشواره مع الفريق الأول.

وخاض فاتي حتى الآن مئة وثلاثا وعشرين مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها تسعة وعشرين هدفا فيما يسعى النادي إلى منحه فرصة الاستمرارية والمشاركة بانتظام من خلال إعارته إلى موناكو في بيئة تنافسية تساعده على العودة إلى مستواه المعهود قبل أن ينضم مجددا للبارسا بعد نهاية فترة الإعارة.