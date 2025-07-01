عمرو الجنايني بعد فوز الهلال على مانشستر سيتي: نحتاج للعدل وتطبيق اللوائح دون مجاملة

هنّأ عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، فريق الهلال السعودي بعد فوزه التاريخي على مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدًا أن النجاح لا يأتي بالمصادفة بل بالعمل المنظم وتطبيق القوانين بصرامة.

وكتب الجنايني عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك":

"إحنا بنعمل كل حاجة غلط ومستنيين نتائج مبهرة، وغيرنا بيشتغل صح ونستغرب من نجاحه! لو عايز تختصرها في جملة: طبّق اللوائح بعدل، وامنع المجاملات، وحاسب المخطئ أيًا كان. مبروك للهلال السعودي الشقيق."

وجاءت تصريحات الجنايني تعليقًا على فوز الهلال السعودي المثير على مانشستر سيتي بنتيجة ٤-٣ ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة التي تؤكد تطور الكرة الآسيوية وتفوقها على أعتى الفرق الأوروبية.