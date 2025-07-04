المنتخب الوطنى تحت 20 سنة يخوض مرانا صباحيا

أدى المنتخب الوطني تحت 20 سنة ، صباح اليوم الجمعة ، تدريباته في اليوم الثاني خلال معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه ، ضمن برنامج الإعداد لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.



حرص الجهاز الفني على خوض المران صباحا لفرض مزيد من التركيز أثناء تنفيذ اللاعبين عدد من الجمل الفنية والخططية فى الهجوم والدفاع ، لتطبيقها خلال وديتيّ المنتخب المقبلتين مع منتخب الكويت الأوليمبي يومي 17 و20 يوليو الجاري .



تم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعتين ، وتولى علاء عبده المدرب العام متابعة مجموعة بينما قاد محمد عمر أبو النور المدرب المساعد المجموعة الأخري وقاد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى تدريبات الحراس .. وشهد المران سباقا قويا بين اللاعبين للفوز بثقة أسامة نبيه ودخول التشكيل الأساسي فى المرحلة القادمة .

جدير بالذكر أن قرعة كأس العالم أوقعت المنتخب الوطنى تحت 20 عاما في المجموعة الأولى التي تضم تشيلى "المستضيف" ونيوزيلندا واليابان.