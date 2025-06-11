برلمانية: مؤتمر دور المصارف العربية بالتنمية السياحية يساعد في تدفق الاستثمارات

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب، أهمية مؤتمر "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية"، والمقرر إقامته بمدينة القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين الوزارة والمنظمة واتحاد المصارف العربية، مشيرة إلي أنه يساعد في سرعة تنمية السياحة المصرية .

وقالت طلعت مصطفي،: أن اختيار مدينة القاهرة لاستضافة هذا المؤتمر المؤتمر جاء لما تتمتع به من مقومات سياحية وثقافية فريدة، وما شهدته من طفرة في بنيتها التحتية، إلى جانب النمو الملحوظ في حركة السياحة الوافدة إليها.

وأضافت أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في قيامه بتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية والمالية في دعم الاستثمارات السياحية في الوطن العربي، من خلال تمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية السياحية، وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات إلى السوق السياحي المصري، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية في قطاع السياحة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المؤتمر يشكل خطوة هامة ونقطة انطلاق حقيقية لشراكات جديدة تصب في صالح تنمية السياحة العربية بشكل عام، والسياحة المصرية بشكل خاص، حيث من المقرر أن يشهد المؤتمر استعراض فرص الاستثمار السياحي الموجودة في مصر والدول العربية بما يساهم في بناء منشآت فندقية جديدة أو إعادة تأهيل وتطوير عدد من المنشآت الفندقية الموجودة بالفعل