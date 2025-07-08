السيد القصير: حزب الجبهة الوطنية دفع بـ12 مرشحًا ضمن القائمة في عدد من المحافظات

أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يولي أهمية قصوى لأن تخرج انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية، وتعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، وتُفرز كوادر وطنية مخلصة قادرة على تمثيل المواطن المصري والتعبير عن تطلعاته وآماله.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر، المنعقد بمقر حزب “حماة الوطن”، حيث شدد على أن حزب الجبهة الوطنية، بالتنسيق مع اللجنة العليا والكيانات السياسية المختلفة، يضع على رأس أولوياته تعزيز المشاركة الفاعلة من جميع المواطنين، بما يعكس وعي الشعب المصري بأهمية دوره في الحياة السياسية، ويؤكد نضج التجربة الحزبية والديمقراطية في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد بقيادة وطنية مخلصة.

وأوضح القصير أن اختيار المرشحين يتم وفق معايير واضحة وشفافة ترتكز على النزاهة والكفاءة والقدرة على التمثيل المجتمعي والتواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا التزام جميع الأحزاب المشاركة بهذه المعايير، سواء على مستوى القوائم أو المقاعد الفردية.

وأشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية دفع بـ12 مرشحًا ضمن القائمة في عدد من المحافظات، تم اختيارهم بناءً على هذه المعايير الدقيقة، ليمثلوا مختلف فئات المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والشباب، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء مستقبل الوطن.

وكشف القصير أن الاجتماع خلص إلى ضرورة تشكيل لجنة إعلامية مركزية، تتولى وضع معايير وآليات موحدة للدعاية الانتخابية، تضمن التنسيق بين الأحزاب، وتعتمد أسلوبًا يرتقي بالممارسة السياسية ويحفز المواطنين على المشاركة الإيجابية والبنّاءة في العملية الانتخابية.

وفي ختام كلمته، جدد القصير التزام حزب الجبهة الوطنية بكافة الضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا حرص الحزب على أن يخرج هذا الاستحقاق الوطني في أبهى صورة، تعكس مكانة الدولة المصرية واحترامها أمام شعبها والعالم.

وأعلن أن الاجتماع المقبل للأحزاب سيكون بمقر حزب الجبهة الوطنية، موجّهًا الدعوة إلى جميع القيادات الحزبية للمشاركة، ومؤكدًا أهمية العمل المشترك والتنسيق المستمر لتحقيق مشهد انتخابي مشرف يُجسد تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل، داعيًا في الوقت ذاته كل الأحزاب إلى استكمال إجراءاتها التنظيمية في الوقت المحدد.