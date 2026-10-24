توم ريس هاريس ونعومي آكي في بطولة فيلم الرعب «Clayface»

يخوض الفنان توم ريس هاريس تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم الرعب «Clayface»، الذي يقدم شخصية كلاي فيس الشهيرة من عالم «DC» في معالجة مختلفة، تجمع بين التحولات الجسدية والرعب النفسي، بعيدًا عن الأجواء المعتادة لأفلام الأبطال الخارقين.

ويجسد هاريس شخصية مات هاجن، الممثل الذي تنقلب حياته بعد تعرضه لتشوهات خطيرة في وجهه، ليبحث عن وسيلة يستعيد بها مظهره، قبل أن تقوده تجربة علاجية إلى تحولات غير متوقعة، تهدد هويته وتغير مسار حياته بالكامل.

فيلم الرعب «Clayface»

وتشاركه البطولة الفنانة نعومي آكي، التي تؤدي دور الطبيبة كيتلين كور، إلى جانب ماكس مينجيلا وإيدي مارسان وديفيد دينسيك وروب برايدون، في عمل يعتمد على أجواء الغموض والتوتر، ويستكشف الجانب المظلم لشخصية قادرة على تغيير شكلها.

ويتولى جيمس واتكينز إخراج الفيلم، انطلاقًا من سيناريو كتبه مايك فلاناغان وحسين أميني، ويقدم العمل رؤية رعب لشخصية ظهرت سابقًا في قصص «DC» المصورة، مع التركيز على رحلة تحولها من ممثل يسعى لاستعادة حياته إلى شخصية تواجه عواقب تجربة تتجاوز قدرتها على السيطرة.