قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين يكشف مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء
وزير التعليم: تحديث مناهج اللغة العربية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي
الفنان أحمد ماهر ضيف برنامج كلام الناس على MBC مصر.. الليلة
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
أسامة السعيد: مصر تحملت العبء الأكبر لدعم الأشقاء بغزة رغم الظروف الاقتصادية
قيادي بمستقبل وطن: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ثقة في اقتصادنا
جاستن توماس: تصريحات ترامب بشأن غزة "سخيفة".. والحل بيد تل أبيب وحماس
السكة الحديد: تشغيل القطار الثاني لتيسير عودة الأشقاء السودانيين غدا
بمبلغ ضخم.. بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم ليفربول
اليونيسف: دخول المساعدات إلى غزة خطوة في الاتجاه الصحيح
100 شاحنة و1200 طن.. الهلال الأحمر يكشف تفاصيل مساعدات غزة اليوم
طن حشيش .. الداخلية تحبط محاولة ترويج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مؤتمر جماهيري حاشد بالقليوبية لدعم مرشح حزب الجبهة الوطنية لمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حسن رضوان

واصل مرشحو حزب الجبهة الوطنية عقد المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وقد شهدت محافظة القليوبية أمس، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا للمهندس فتحي دسوقي، مرشح الحزب، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل واسع من أبناء المحافظة يعكس اتساع قاعدته الشعبية وانتشاره القوي في مختلف مدن ومراكز القليوبية.

وخلال كلمته في المؤتمر، أعرب المهندس فتحي دسوقي، عن اعتزازه بالانتماء لحزب الجبهة الوطنية، الذي يرفع راية العمل السياسي المسؤول، ويضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، مؤكدًا التزامه بخدمة أبناء القليوبية والعمل على نقل صوتهم تحت قبة مجلس الشيوخ.

وقال دسوقي، إن مشاركته في الانتخابات تأتي من منطلق الإيمان بدور مجلس الشيوخ كركيزة تشريعية واستشارية هامة، مشددًا على أنه يحمل رؤية واضحة وبرنامجًا يلامس هموم المواطنين ويعبر عن آمالهم في تحسين مستوى الخدمات والتنمية المستدامة.

يأتي المؤتمر في إطار اللقاءات الشعبية التي يحرص المرشح على عقدها للتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، في إطار حملة انتخابية تسير بثقة نحو يوم الاقتراع.

وأكد عدد من أبناء المحافظة المشاركين فى المؤتمر فى كلماتهم، أن الحضور الجماهيري الكبير يعكس أن المهندس فتحي دسوقي ليس مجرد مرشح تقليدي، بل هو حالة جماهيرية حقيقية تتجسد في الشارع القليوبي، وهو ما يعطي دفعة قوية لحملته الانتخابية ويؤكد مكانته كأحد أبرز الأسماء في السباق الانتخابي لهذا العام.

حزب الجبهة الوطنية مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تظلمات الثانوية العامة 2025

بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 "إلكترونيا" عبر هذا الرابط .. سجل الآن

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

وزير الصحة

بالأسماء.. حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وخطوات التسجيل

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع كبير في جميع الأعيرة

حالة الطقس اليوم الأحد

أصعب 48 ساعة في مصر.. الأحد والاثنين ذروة الموجة الحارة وهذه درجات الحرارة المحسوسة

صورة أرشيفية

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة تستمر حتى الثلاثاء والحرارة تتجاوز 45 درجة

الدولار

انخفاض جديد يضرب سعر الدولار الآن.. وهذه قيمته في 20 بنكا

ترشيحاتنا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

هاني سليمان: خطوة فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين قد تفتح الباب أمام ضغط دولي متصاعد على إسرائيل

لجان الناخبين

190 لجنة.. تجهيز مقار التصويت بأسوان استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ

صورة أرشيفية لاعتماد نتيجة الأزهر

الناجح يرفع إيده.. أوائل الثانوية الأزهرية في جنوب سيناء بالأسماء والمجموع

بالصور

محافظ الشرقية يهنئ مدير الأمن لاستمراره في أداء مهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يقي المغنيسيوم الإنسان من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

بيطرى الشرقية: ضبط مجزر دواجن غير مُرخص و6 أطنان لحوم ودواجن وكبده مخالفة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

حكيم ونانسي عجرم يتألقان في مهرجان مراسي

نانسي عجرم - حكيم
نانسي عجرم - حكيم
نانسي عجرم - حكيم

فيديو

السيارة

ط.ـفل يقود سيارة بشوارع القاهرة .. تحرك فوري من الأمن

ايمان عبد اللطيف

إجازة المولد النبوي .. كم عدد الإجازات الرسمية الباقية في 2025 ؟

سما المصري بالحجاب

أستروا عليا ... سما المصري تعلن توبتها وترتدي الحجاب

زياد الرحباني

بعد وفاته ..زياد الرحباني لحن في عمر الـ١٧ وسر خلافه مع والدته فيروز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف

المزيد