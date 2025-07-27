برلماني: تعزيز العلاقات مع غرب إفريقيا يرسخ مكانة مصر الإقليمية

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الرئاسية بشأن الاهتمام بغرب افريقيا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية .



وأشار"يحيي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن

منطقة غرب أفريقيا لها أهمية كبيرة في تعزيز فرص التبادل التجاري والتي تعد سوقًا واعدة للمنتجات المصرية، إلى جانب دورها الهام في تعزيز الأمن الغذائي، لاسيما في ظل تحديات ندرة المياه.



وأوضح عضو النواب، أن توطيد العلاقات مع غرب أفريقيا، من شأنه أن يعزز الحضور المصري في القارة، من خلال دعمه أهداف التنمية المستدامة، و تنويع الشراكات التجارية، وتعزيز مكانتة مصر كقوة إقليمية أفريقية.

جدير بالذكر أن علق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج، على جولته الإفريقية التي شملت 6 دول افريقية .



وقال بدر عبد العاطي في تصريحات للنيل للاخبار :" توجيه من الرئيس السيسي للاهتمام بمنطقة غرب افريقيا لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية ".