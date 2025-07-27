صديق بونجا: حالة اللاعب تدهورت بشكل كبير.. ويحتاج إلى زراعة كبد في أسرع وقت

كشف محمد عبد العليم، الصديق المقرب من محمد أبو النجا بونجا، حارس مرمى فريق وادي دجلة، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب.

وقال عبد العليم، في تصريحات للإعلامية سهام صالح ببرنامج "الكلاسيكو" على قناة ON: “حالة بونجا تدهورت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بسبب التهاب حاد في الكبد”.

وأضاف: "أمس تم توصيل جهاز تنفس صناعي للاعب، ولم يفق من الغيبوبة لليوم الرابع على التوالي".

وتابع: “الكابتن ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، يتابع حالة اللاعب باستمرار، وقد قام بزيارته منذ أيام في المستشفى. ونحن نحتاج إلى سرعة في إنهاء بعض الأوراق الضرورية لإرسالها إلى وزارة الصحة”.

وواصل: "اللاعب يحتاج إلى عملية زرع كبد في أسرع وقت ممكن، ونعمل على إنهاء كافة الإجراءات، لكننا نحتاج إلى مزيد من السرعة".

واختتم قائلًا: “وجدنا متبرعًا بالكبد لبونجا في الوقت الحالي، وخلال 3 أو 4 أيام ستظهر نتائج الفحوصات. اللاعب يعاني من التهاب حاد في الكبد، ولا يعاني من أي شيء آخر”.