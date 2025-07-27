برلماني: التوسع المصري غرب إفريقيا فرصة ذهبية لدعم النمو القومي

ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الرئاسية بشأن الاهتمام بغرب افريقيا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، مؤكدا أنها خطوة لتعزيز التعاون المصري مع دول غرب أفريقيا في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والقاري.

وأوضح "الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن هذا التعاون من شأنه أن يحقق فرصًا واعدة للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي وتدعيم سلاسل الإمداد داخل القارة.

و أكد عضو النواب ، أن منطقة غرب إفريقيا منطقة استراتيجية من الدرجة الأولى، وشراكتها مع مصر يدعم رؤيتها نحو قيادة تنموية متكاملة في أفريقيا.



جدير بالذكر أن علق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج، على جولته الإفريقية التي شملت 6 دول افريقية .



وقال بدر عبد العاطي في تصريحات للنيل للاخبار :" توجيه من الرئيس السيسي للاهتمام بمنطقة غرب افريقيا لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية ".