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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولته في غرب إفريقيا

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولته في غرب إفريقيا
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولته في غرب إفريقيا
علي صالح

توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البوركينية واجادوجو، في إطار جولته الإفريقية التي تشمل عددًا من دول غرب القارة الافريقية، في المحطة الثانية من جولته الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين في بوركينا فاسو، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستعراض فرص نقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية وبناء القدرات والبنية التحتية والطاقة.

 كما سيجري لقاءات مع عدد من رجال الأعمال وأعضاء الجالية المصرية في بوركينا فاسو.

وتتناول المباحثات التحديات الإقليمية في منطقة الساحل، وفي مقدمتها قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، بما يُعزز من العمل الإفريقي المشترك ويخدم مصالح الشعوب الإفريقية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة العاصمة البوركينية واجادوجو دول غرب القارة الافريقية وزير الخارجية

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