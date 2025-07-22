وزير الخارجية في أبوجا .. اتفاقيات استراتيجية كبرى .. أمن الساحل ومحاربة الإرهاب أولوية مصرية - نيجيرية | ملف بالصور

زيارة محورية تعكس انخراطًا مصريًا فاعلًا في غرب إفريقيا

قوة اقتصادية ناعمة: استثمار مصري متنامٍ في نيجيريا

أمن الساحل والتطرف على رأس أجندة التنسيق الإقليمي

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مستهل جولته بغرب إفريقيا إلى العاصمة أبوجا، حيث بدأ زيارته الرسمية إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية حاملاً معه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره النيجيري بولا أحمد تينوبو، تؤكد على عمق العلاقات التاريخية وتدعو لتعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين في كافة المجالات.

رسالة رئاسية... وشراكة متعددة الأبعاد

خلال لقائه بالرئيس النيجيري، أكد وزير الخارجية عبد العاطي على أهمية البناء على اللقاء الرئاسي الذي جمع الرئيسين في البرازيل عام ٢٠٢٤، والاتفاق الوزاري بالقاهرة في يناير ٢٠٢٥، والذي شهد إعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة، في ضوء تقارب الرؤى والمصالح بين القوتين الإفريقيتين.

دعم سياسي واقتصادي ومؤسسي متعدد المسارات

تضمنت الزيارة سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى، أبرزها مع وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار، حيث ناقش الوزيران سبل تعميق التعاون السياسي والاقتصادي، إلى جانب تعزيز التنسيق في المحافل الدولية.

وشدد عبد العاطي على التزام مصر بدعم جهود نيجيريا التنموية، وأهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

منتدى الأعمال المصري-النيجيري... منصة تكامل اقتصادي

شارك الوزير في فعاليات منتدى الأعمال المصري-النيجيري، بحضور نخبة من ممثلي الشركات المصرية والنيجيرية، حيث دعا إلى إزالة المعوقات أمام التعاون التجاري والاستثماري، مؤكدًا أن المنتدى يمثل فرصة لتأسيس شراكات حقيقية في مجالات الزراعة، والتعدين، والدواء، والبنية التحتية.

مذكرات تفاهم لدفع التعاون المؤسسي

شهدت الزيارة توقيع عدة مذكرات تفاهم مهمة، أبرزها: مذكرة تفاهم بين شركة دار الحلال جروب النيجيرية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة للتعاون في مجالات الزراعة والبنية التحتية.

بمقر وزارة الطيران المدنى النيجيرية، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوقع على مذكرة تفاهم مع فستوس كيامو، وزير الطيران المدنى وتنمية الفضاء في نيجيريا، للتعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين.

وتهدف المذكرة إلى تطوير الخدمات الجوية والأرضية، ووضع إطار منظم لتعزيز التعاون بين سلطات الطيران المدني في كل من مصر ونيجيريا.

ومذكرة تعاون بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات والمركز النيجيري لمكافحة الإرهاب لتطوير التعاون الفني والتدريبي.

أمن الساحل ومحاربة الإرهاب... أولوية استراتيجية

وفي لقاء جمع الوزير عبد العاطي مع مستشار الأمن القومي النيجيري نوهو ريبادو، ووزير الدفاع والمفتش العام للشرطة النيجيرية، أكد وزير الخارجية دعم جهود نيجيريا في مكافحة الإرهاب، عبر نقل الخبرات المصرية، ودعم الأطر الفكرية لمواجهة التطرف، لا سيما عبر الأزهر الشريف الذي يرسل ٧٥ مبعوثاً إلى نيجيريا بحلول أكتوبر ٢٠٢٥.





تنسيق إقليمي مع الإيكواس

كما التقى الوزير عبد العاطي أيضًا بمفوض الشئون السياسية والأمنية بـ"الإيكواس" عبد الفتاح موسى، حيث تم بحث سبل تعزيز التنسيق الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وسبل دعم قدرات القوة الإقليمية لمكافحة الإرهاب.

تعزيز التواصل مع المصريين في نيجيريا

واختتم الوزير فعاليات زيارته بلقاء موسع مع الجالية المصرية في نيجيريا، حيث استعرض الجهود التي تبذلها الدولة لتقديم خدمات قنصلية أكثر كفاءة، وأطلعهم على المبادرات الحكومية الجديدة لدعم المصريين بالخارج، منها: مبادرة بيتك في مصر، مزرعتك في مصر، ومؤتمر المصريين بالخارج المقرر في أغسطس ٢٠٢٥.

محطة تشادية قبل انطلاق الجولة

وكان وزير الخارجية قبل وصوله إلى نيجيريا، قد توقف الوزير عبد العاطي في نجامينا، حيث التقى وزير خارجية تشاد عبد الله صابر فضل، وبحث معه سبل دعم العلاقات الثنائية، ومشروعات التعاون في البنية التحتية والتعليم والطاقة.

وأكد وزير الخارجية حرص القاهرة على استكمال مشروع الطريق البري بين مصر وتشاد، وتدشين فرع جامعة الإسكندرية في العاصمة التشادية قريباً.

مصر فاعل إقليمي في قلب غرب إفريقيا

وتعكس زيارة الوزير عبد العاطي إلى نيجيريا، والمشاركة الرفيعة من رجال الأعمال والجهات الحكومية، توجهًا استراتيجيًا مصريًا نحو غرب إفريقيا، قائم على الدبلوماسية الاقتصادية، والتنسيق الأمني، والدعم المؤسسي والتنمية المستدامة، بما يُجسد انخراطًا شاملاً وفاعلًا في مستقبل القارة الإفريقية.