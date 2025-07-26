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إحالة المخالف إلى النيابة .. إجراءات حازمة من الزراعة لضبط سوق الأسمدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إحالة المخالف إلى النيابة .. إجراءات حازمة من الزراعة لضبط سوق الأسمدة

الأسمدة
الأسمدة
شيماء مجدي

ترتبط الأسمدة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد المصري ، إذ أنها أحد المستلزمات الزراعية الهامة والتى لايمكن الاستغناء عنها سواء لخصوبة التربة أو لزيادة الانتاجية ، ومن ناحية أخري يتم تصديرها لتوفير العملة الصعبة .

ويأتي فصل الصيف محملا بالمشكلات والأزمات فى الأسمدة بسبب نقص الغاز وزيادة الاحتياج للمحاصيل الصيفية مما يقل المعروض منها .

الأسمدة فى الموسم الصيفي 
 

ومن جانبه ، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الاحتياج للأسمدة فى الموسم الصيفي أكثر من الموسم الشتوى ، مؤكدا أننا استهلاك مصر من الأسمدة في الموسم الصيفي يبلغ 1.2 مليون طن.

وأضاف "فاروق" خلال تصريحات له،  أنه تم بالفعل صرف الكميات المخصصة لغالبية الأراضي المنزرعة ، مشيرا إلي أن أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية، ويتم إحالة أي حالة مخالفة مباشرة إلى النيابة العامة.

التلاعب بالأسمدة

وأكد " وزير الزراعة " أن التلاعب في توزيع الأسمدة يُعد من أكثر الشكاوى التي ترد إلى الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل معها بجدية كاملة عبر تشكيل لجان فورية للتحقيق، وأثبتت بعض الشكاوى صدقها وتم كشف حالات محسوبيات وتلاعب تم القضاء عليها بشكل حاسم.

تحرك سعر الأسمدة

وبسؤاله عن الحصص المقررة للفلاحين قال إن قواعد صرف الأسمدة للمزارعين هي 3 شكاير لكل فدان منزرع، وأن الدولة لم تُحرك أسعار الأسمدة في منتصف الموسم مطلقًا.
 

ودعا وزير الزراعة، جميع المزارعين إلى عدم ترك كارت الحيازة الزراعية داخل الجمعيات، وأن يحرصوا على عمل الحصر الزراعي بأنفسهم .
 

ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة،  أنه لم تحدث أى أزمة فى الأسمدة المدعمة ، وكل مزارع حصل على حصته ، مضيفًا أن ملف الأسمدة من أهم الملفات بالقطاع الزراعى والتى تهتم به الدولة اهتماما كبيرا لذا تحرص الوزارة دائمًا على توفير الاحتياطى الاستراتيجي من الأسمدة.

وأشار "القرش" خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أنه أنه فى فصل الصيف يكون هناك ضغط على الغاز لذا من الوارد نقص فى الأسمدة المنتجة ولكن هذا لم يحدث هذا الموسم.

وأضاف " متحدث وزارة الزراعة " أنه أنه في حال ظهور أي نقص أو خلل في التوزيع، يتم التدخل الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء المحددات والظروف المحيطة ، وبما يضمن وصول الدعم للمستحقين.
 

وأوضح أن توزيع الأسمدة يتم من خلال الشركات إلى الجمعيات الزراعية، ومنها إلى المزارعين، بحيث يحصل كل مزارع على الشيكارة الأولى عن كل فدان، ثم الثانية، تليها الثالثة.


نقص الغاز بمصانع الأسمدة

وأكد  القرش على أن جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها، ويتم شحن كميات متزايدة من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية لضمان توفير احتياجات المزارعين.

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