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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في مؤتمر جماهيري حاشد بالغربية.. حزب الجبهة الوطنية يجدد العهد خلف القيادة السياسية..صور

مؤتمر الجبهة الوطنية لدعم مرشحي الشيوخ
مؤتمر الجبهة الوطنية لدعم مرشحي الشيوخ
الغربية أحمد علي

شهدت محافظة الغربية، منذ قليل  مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لحزب الجبهة الوطنية، وذلك لدعم مرشحي الحزب على القائمة والفردي في انتخابات مجلس الشيوخ، بحضور جماهيري لافت وقيادات بارزة من الحزب.

تدشين مؤتمر حزب الجبهة الوطنية 

وأكد  أحمد جابر الشرقاوي، أمين حزب الجبهة الوطنية بالغربية، خلال كلمته في المؤتمر، أن "مجلس الشيوخ هو صوت الحكمة والعقل"، مضيفًا: "أتشرف بانتمائي لمحافظة الغربية، وأتشرف أكثر أن أكون تحت قيادة وطنية تعشق البلد كالسيد الوزير السيد القصير، الأمين العام للحزب."

وشدد الشرقاوي على أن "كل أبناء الحزب يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ويعلنون تأييدهم ودعمهم لمرشحي حزب الجبهة الوطنية في جميع المحافظات، وخاصة بمحافظة الغربية، ممثلة في:عادل مأمون عتمان مرشح القائمة ومحمد شعيب مرشح الفردي".

دعم أمين عام المحافظة 


كما وجّه الشكر لجميع أمناء المحافظات وأعضاء أمانة الغربية على جهودهم المخلصة في التنظيم والدعم.

وقد شهد المؤتمر حضورًا لافتًا من قيادات الحزب، على رأسهم:

الوزير السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية

النائب سليمان وهدان، أمين الشؤون البرلمانية بالحزب

النائبة إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب


يُذكر أن المؤتمر جاء في إطار سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب لدعم مرشحيه وتأكيد انحيازه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الدستورية.

طنطا مؤتمر الجبهة الوطنية دعم مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ

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