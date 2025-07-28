غابت الإنسانية.. جوارديولا يعلق على الأوضاع في غزة

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على الأوضاع الاخيرة في غزة.

وقال جوارديولا في تصريحات: “غابت الإنسانية أنظروا لما يحدث في فلسطين الآن، نحن لا نتحرك تجاه تلك المآسي رغم قربها منا، ونلعب المباريات بشكل طبيعي”.

من جانب آخر، رفض بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي وأحد رموز برشلونة التاريخيين، فكرة العودة لتولي تدريب النادي الكتالوني مستقبلًا، مشيرًا إلى أن فترته مع الفريق باتت جزءًا من الماضي لا يمكن استعادته.

وفي تصريحات صحفية، أوضح جوارديولا أن فترته الذهبية مع برشلونة، التي دامت ثلاثة أعوام، كانت مليئة بالنجاحات، لكنها صفحة طُويت ولن تُفتح من جديد.