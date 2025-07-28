مش محتاج في وجود جراديشار..إعلامي يعلق على رغبة الأهلي فى شراء مهاجم أجنبي

علق الإعلامي عبد الرحمن مجدي، على رغبة الأهلي لشراء مهاجم أجنبي، في وجود لاعبين مميزين في الفريق.

وكتب عبد الرحمن مجدي عبر حسابه الخاص بموقع فيسبوك: "هو أنا الوحيد اللي شايف أن الأهلي مش محتاج يشتري مهاجم في وجود جراديشار ومحمد شريف ولاعب زي بن شرقي، ممكن يلعبها وحد من الناشئين اللي بسمع إنهم مميزين، هل في ضرورة؟".

ومن ناحية أخرى، استقر محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على بدء مفاوضات تجديد عقد لاعب الوسط المالي أليو ديانج، عقب انتهاء معسكر الفريق الخارجي في تونس، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2025 – 2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة القلعة الحمراء في ربط اللاعب بعقد طويل الأمد، خاصة مع تصاعد اهتمام الأندية الخليجية بالتعاقد معه.

مواعيد الأهلي في الدوري.. قمة مبكرة أمام الزمالك

وفي سياق منفصل أعلنت رابطة الأندية المصرية عن جدول مباريات النادي الأهلي في الدور الأول من الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، والذي أُجريت قرعته في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وسيفتتح الأهلي مشواره بمواجهة فريق مودرن سبورت، بينما سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع قمة مبكرة تجمع بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.