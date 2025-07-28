الأهلي يسعى للتخلص من لاعبي الفريق

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن النادي الأهلي يسعى للتخلص من ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "النادي الأهلي يسعى للتخلص من أزمتى رضا سليم وأحمد عبدالقادر، لاعبا الفريق"، مضيفًا: “رضا سليم، ليس لديه مشكلة فهو يتقاضى 750 ألف دولار، ولكن اشترط في حال خروجه للإعارة أن يحصل على راتبه كاملًا أو فسخ عقده ويحصل على 2 مليون دولار”.

وأضاف: “الأهلي يسعى لإيجاد عرض من الدوري المصري لإعارة رضا سليم، على أن يتحمل فارق راتبه”.

يُذكر أن بعثة الأهلي عادت من تونس أمس الأحد، بعد خوض معسكر في مدينة طبرقة، استعدادًا للموسم الجديد.