تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادا للموسم الجديد

أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد، ومحمد صبحى، والمهدي سليمان، ومحمود الشناوي، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وخاض الرباعي تدريبات فنية خاصة تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس، تم خلالها التركيز على التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات مختلفة.

وحرص چوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس، على الاجتماع بالحراس أثناء أداء التدريبات الفنية، و منحهم العديد من التعليمات بجانب شرح بعض الأفكار المطلوب تنفيذها .