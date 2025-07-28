منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس الخليج للشباب

أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً التي أقيمت اليوم بمدينة أبها السعودية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة غُمان والبحرين.

أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

البطولة تقام بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر القادمين ويشارك فيها منتخب مصر للناشئين بقيادة مديره الفني أحمد "الكاس" ضمن برنامج إعداده للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر هذا العام.