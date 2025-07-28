تأهيل خاص لبنتايج ومصدق على هامش مران الزمالك اليوم

خاض محمود بنتايج وصلاح الدين مصدق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للثنائي لتجهيزهما بالشكل الأمثل، بسب الإصابة التي تعرضا لها في معسكر الفريق الأخير وكانت عبارة عن شد عضلي خفيف.

وأدى بنتايج ومصدق مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بجانب الركض حول الملعب في إطار البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.