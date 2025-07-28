جوارديولا يغلق باب العودة إلى برشلونة ويحذر من المقارنات المبكرة بين يامال وميسي

رفض بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي وأحد رموز برشلونة التاريخيين، فكرة العودة لتولي تدريب النادي الكتالوني مستقبلًا، مشيرًا إلى أن فترته مع الفريق باتت جزءًا من الماضي لا يمكن استعادته.

وفي تصريحات صحفية، أوضح جوارديولا أن فترته الذهبية مع برشلونة، التي دامت ثلاثة أعوام، كانت مليئة بالنجاحات، لكنها صفحة طُويت ولن تُفتح من جديد.

وقال في هذا السياق:"لقد كانت سنوات رائعة مليئة بالألقاب، لكنها انتهت ولن تعود. لن أدرب برشلونة مجددًا مهما كانت الظروف. تلك المرحلة كانت عظيمة، لكنها أصبحت من الماضي".

جوارديولا مقارنة ميسي ب لامين يامال دليل علي موهبته

وفي سياق آخر، تحدث المدرب الإسباني عن المقارنات المتزايدة بين النجم الشاب لامين يامال وأسطورة النادي ليونيل ميسي، حيث دعا إلى التمهل قبل إطلاق الأحكام.

وقال جوارديولا:"علينا أن نمنح يامال الوقت لينمو ويطور نفسه. لا يمكن تقييمه إلا بعد أن يخوض مسيرة طويلة تمتد لخمسة عشر عامًا. وقتها فقط يمكن طرح سؤال مثل: هل هو أفضل من ميسي؟".

وأضاف مازحًا:

"أن يُقارن أحد بميسي هو أمر يدل على موهبة استثنائية، لكنه في الوقت ذاته عبء. الأمر كأنك تقارن رسامًا بفان جوخ".

ولم يُخفِ جوارديولا إعجابه بما يملكه لامين يامال من قدرات، لكنه شدد على أهمية الالتزام والتواضع، خصوصًا بعد الأداء المتواضع الذي قدمه مؤخرًا في مواجهة فيسيل كوبي.