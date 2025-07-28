اللجنة البارالمبية تجتمع مع ممثلى الاتحادات لمناقشة خطة أولمبياد لوس أنجلوس

عقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية جلسة مع ممثلى الاتحادات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية بحضور لجنة مشروع البطل البارالمبي برئاسة الدكتور محمد صبحي حسانين ومعه الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة الاتحادات الرياضية ومتطلبات مراحل التأهل ضمن الاستعدادات والبطولات خلال الثلاث سنوات المقبلة والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028.

حضر الاجتماع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس الإدارة والدكتور أشرف العجيلي أمين الصندوق والأستاذ إبراهيم أمين والدكتور خالد سمير أعضاء مجلس الإدارة والعديد من رؤساء وأعضاء الاتحادات والأجهزة الفنية.