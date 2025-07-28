رنيم الجداوي: كنا بحاجة للفوز على أنجولا.. ونفذنا خطة المدرب ببراعة

عبرت رنيم الجداوي لاعبة منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، عن سعادتها بتحقيق الفوز على أنجولا، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الأحد، ضمن إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا بكوت ديفوار.

وحقق منتخب مصر انتصاره الأول بالبطولة على حساب أنجولا بنتيجة 70/56، ليتصدر المجموعة الأولى مؤقتًا برصيد 3 نقاط.

وقالت رنيم عقب المباراة: "أنجولا منتخب رائع. لعبنا ضدهم عدة مرات سابقًا، لكننا كنا بحاجة لتحقيق الفوز."

واضافت: "دخلنا المباراة بتركيز شديد، والتزمنا بخطة لعبنا ونفذنا تعليمات المدرب ببراعة ."

واختتمت رنيم الجداوي: "تجاوزنا خسارتنا سريعًا أمام كوت ديفوار، ودخلنا مباراة أنجولا بنشاط وحيوية."

وبذلك، حصد المنتخب الوطني أول نقطتين، ليصل للنقطة الثالثة، معلنًا تصدره للمجموعة الأولى مؤقتًا.

ويستعد المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة للأدوار الإقصائية، حيث يتأهل متصدر المجموعة مباشرةً إلى الدور ربع النهائي، فيما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ 16.

وكان منتخب مصر قد خاض مباراته الأولى أول أمس أمام كوت ديفوار "صاحب الأرض"، وخسر بنتيجة 75/63.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كلا من: عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.