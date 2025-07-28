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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور ينوه لخطر كبير قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على موعد المباريات في ظل موجات الطقس شديدة الحرارة.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “علي فكرة لعب المباريات الساعة ٥ اللي هي في الحقيقة الساعة ٤ في عز الحر الرهيب والشمس الحارقة غلط كبير جدا وعلي فكرة كل لاعيبة مصر بشر  الـ ٢١ فريق هي مش بالشعبية  والحمد لله عندنا ملاعب واضواء كاشفة”.

من جانب آخر، انطلقت اليوم أولى مراحل اختبارات اللياقة البدنية التي تنظمها لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الخبير التحكيمي أوسكار رويز، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وشهد ملعب الدفاع الجوي إجراء اختبارات "وارنر تيست" لـ50 حكما ومساعدا، من بينهم حكام دوليون ومرشحون للقائمة الدولية، إلى جانب حكام دوري القسم الأول.

وأجريت الاختبارات تحت إشراف مباشر من أوسكار رويز، وبمشاركة محمد أبو خاطر، معد اللياقة البدنية باللجنة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن نجاح 16 حكم ساحة في اجتياز الاختبارات بالكامل، بالإضافة إلى نجاح 26 مساعدا من أصل 34 مشاركا، فيما لم يتمكن 8 مساعدين من اجتياز الاختبار، مع منحهم فرصة للإعادة بعد ثلاثة أشهر.

خالد الغندور الموسم الكروي الجديد الاتحاد المصري

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