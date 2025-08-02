حذرناهم.. اتصالات النواب: ناقشنا مع تيك توك حذف المحتوى غير الأخلاقي

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات ضمت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمدير الإقليمي لمنصة «تيك توك» في مصر وشمال إفريقيا؛ لمناقشة بعض التجاوزات التي ترصدها الدولة على المنصة، خصوصًا ما يتعلق بالمحتوى غير الأخلاقي وغير المطابق للضوابط والمعايير المجتمعية.



غياب الإجراءات الجادة على تيك توك

وأوضح بدوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجانب المصري شدد على رفضه الكامل لاستمرار هذا النوع من المحتوى، وتم توجيه اللوم لمسؤولي تيك توك بشأن غياب الإجراءات الجادة تجاه هذه التجاوزات.

وأكد أن ذلك تم في حضور الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجرى التشديد خلاله أنه لا يجوز ترك هذه المواد المسيئة دون رقابة، خاصة مع تحقيقها أرباحًا على حساب قيم المجتمع.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات، إلى أن ممثلي تيك توك طلبوا مهلة؛ لتحسين أداء المنصة في ما يخص المحتوى، مؤكداً أنه تم التلويح بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ إذا لم يتم معالجة هذا الخلل بشكل فوري.

وأكد أن التنسيق مع الجهاز القومي مستمر، وأنه لا تهاون مع أي منصة لا تلتزم بحماية المجتمع من المحتويات الضارة والمخالفة.