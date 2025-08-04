باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

نشرت البلوجر هدير عبد الرازق مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، أعلنت فيه مغادرتها البلاد، في خطوة أثارت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها.

وظهرت هدير في الفيديو وهي تستعد للسفر، بينما أرفقت تعليقًا مؤثرًا قالت فيه:"باي باي يا وجع وقهر السنين من العمر."



قررت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية حجز قضية هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمة.

وأفاد الدكتور هاني سامح، محامي المتهمة، أن النيابة العامة استبعدت عدداً من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، فيما قضت محكمة أول درجة بتبرئة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى وحذف عدد من اتهامات الإحالة، وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات.