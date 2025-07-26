هدير عبد الرازق تبحث عن منفذ للخروج من الحبس| تفاصيل

تنظر المحكمة المختصة اليوم طلب المعارضة الاستئنافية للبلوجر هدير عبر الرازق على حكم حبسها عامين لصدم مواطن أثناء عبوره الطريق

وصدر الحكم بالحبس عامين في حادث مروري بالجيزة بعد قيادتها بسرعة كبيرة ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين أثناء عبوره الطريق وقضت محكمة جنح الطالبية قضت بحبسها عامين .

وتصدرت البلوجر هدير عبدالرازق التريند من جديد بعد القبض عليها في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة على خلفية مقطع الفيديو الذي ظهرت به برفقة طليقها قبل ساعات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على هدير عبدالرازق داخل شقتها في التجمع الأول، ورفضت البلوجر الشهيرة فتح الباب لقوة الشرطة المنفذة بالإضافة لقيامها بالظهور في لايف اثناء ضبطها.