إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق منشأة دمو وقرية محمد حسن بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بطريق منشأة دمو وقرية محمد حسن بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.



بلاغ بوقوع الحادث

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق منشأة دمو وقرية محمد حسن ووجود مصابين في الحادث.



انتقال الشرطة والإسعاف

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة برفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتبين من خلال المعاينة الأولية إصابة 3 أشخاص إثر حادث التصادم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الفحوصات والرعاية الطبية اللازمة بعد إصابتهم في الحادث فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات وأسباب وقوع حادث التصادم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.