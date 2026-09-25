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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تزامناً مع ختام الموسم الصيفي.. إقبال متوسط على شاطىء بورفؤاد خلال عطلة نهاية الأسبوع

رئيس مدينة بورفؤاد : انتشار فرق الانقاذ بطول الشاطىء ورفع درجة التأهب القصوى
رئيس مدينة بورفؤاد : انتشار فرق الانقاذ بطول الشاطىء ورفع درجة التأهب القصوى

شهد شاطىء مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، إقبالاً متوسطاً خلال الإجازة الإسبوعية بالتزامن مع ختام الموسم الصيفي حيث توافدت رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة، وبلغت نسبة الإشغال إلى 40 % خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وحرص العديد من المصطافين علي السباحة داخل مياه شاطىء مدينة بورفؤاد، وكذلك حرص البعض الآخر على اللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيأ علي ساحل البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات" .

رئيس مدينة بورفؤاد : انتشار فرق الانقاذ بطول الشاطىء ورفع درجة التأهب القصوى

وفي سياق متصل شهد شاطىء مدينة بورفؤاد انتشار مكثف لفرق الإنقاذ بطول الشاطىء تحسباً لأي حالات غرق بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر إلى جانب توعية المصطافين بضرورة الإلتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

كما شهدت مدينة بورفؤاد صباح الجمعة توافد آلاف رحلات اليوم الواحد وقد استهل الزوار جولتهم بركوب المعديات التي ربطت بين ضفتي بورسعيد وبورفؤاد، وحرصوا علي توثيق لحظاتهم بصور تذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، وشملت محطاتهم زيارة المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي العريق، بالإضافة إلى استكشاف فيلات هيئة قناة السويس التاريخية ذات الطراز الفرنسي الفريد، وميدان الملك فؤاد، ومحكمة المختلط التاريخية، والتجول في شوارع المدينة المزدانة بالمسطحات الخضراء.

كما اتجه زائري المدينة إلى "جبال الملح" بشركة النصر للملاحات، حيث قضوا أوقاتًا ممتعة وتسابقوا لالتقاط الصور التي تحاكي أجواء جبال الثلج الأوروبية. وقد اكتسبت منطقة الملاحات شهرة واسعة مؤخرًا، لتصبح من أبرز المزارات السياحية في بورسعيد.

ومنا جانبها، أوضحت الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد  أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال الموسم الصيفي.

وأشارت رئيس مدينة بورفؤاد إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المدينة التنفيذية ، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة على ضرورة أن تظهر مدينة بورفؤاد أمام أبنائها وزائريها بالمظهر اللائق بها ، متمنية للمواطنين الاستمتاع بالشاطىء والمتنزهات وقضاء عطلة سعيدة وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المدينة.

وتشهد مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة حالة من الطقس المستقر حيث سجلت العظمى 26 درجة مئوية، وذلك وسط استقرار في ارتفاع الأمواج، وإنتظام في حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط وقناة السويس.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد شاطئ بورفؤاد نهاية الأسبوع

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