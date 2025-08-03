هدير عبد الرازق تسلم نفسها للأمن بسبب فيديوهاتها الخادشة على السوشيال

سلمت البلوجر هدير عبد الرازق نفسها إلى أمن المحكمة الاقتصادية فور وصولها لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بحبسها عام لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم، المعارضة المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها، وذلك في القضية المتهمة فيها بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل هدير عبد الرازق على ذمة التحقيقات، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المستشار مروان الجندي، دفاع هدير عبد الرازق، في تصريحات لصدى البلد، أن موكلته تم عرضها على قسم شرطة الطالبية، حيث تم تقديم معارضة قانونية على الحكم الصادر بحقها، قبل أن يتم إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها من قسم شرطة التجمع الأول في القاهرة الجديدة.

وأشار الجندي إلى أن موكلته أصبحت ملزمة بالحضور أمام المحكمة الاقتصادية، في الجلسة المحددة اليوم المقبل، لاستكمال النظر في القضية المقامة ضدها، مؤكدًا التزامها الكامل بالإجراءات القانونية.