ذوى الهمم بأسوان يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد

تتواصل المشاهد المضيئة داخل اللجان الإنتخابية فى محافظة أسوان حيث حرص العديد من ذوى الهمم على التوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، مؤكدين أن الإعاقة لن تكون عائق لهم أمام ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في انتخابات مجلس الشورى .

وقال السيد أحمد عبدالله 70 عاما أحد الناخبين من ذوي الهمم أثناء خروجه من لجنة التصويت بمدرسة عبدالمجيد حسين بمدينة أسوان " أنا جيت بنفسي رغم الجو الحر والتحديات، لأني حريص على المشاركة السياسية، واخترت اللي يمثلني ويعبر عن صوتي"، لأن وطننا الغالى مصر يستحق من الجميع المشاركة الفعالة في بناء مستقبله.

وأشاد بتيسير الإجراءات داخل اللجنة الانتخابية وسهولة الدخول والخروج ، وهو الذى يستحق الشكر لكل من ساهم في توفير بيئة ملائمة تُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم بكل كرامة واحترام.

مجلس الشيوخ

وكانت من المشاهد المضيئة توافد عشرات المواطنين واصطفافهم فى أطول طابور انتخابى لليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، مرتدين الجلابية الصعيدى مما يعكس الارتباط بالهوية والتراث الجنوبى، مع حرص ملحوظ من كبار السن والشباب على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وتوافد المواطنون من مختلف أحياء المدينة، وحرصوا على التواجد مبكرا أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم فى أجواء سادتها الروح الوطنية، حيث رفعت السيدات والرجال الأعلام المصرية، وردد البعض الأغانى الوطنية تعبيرًا عن فرحتهم بالمشاركة الديمقراطية.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى أسوان داخل 190 لجنة فرعية، موزعة على 189 مركزًا انتخابيًا، تحت إشراف 8 لجان عامة، ويحق التصويت لنحو مليون و112 ألف و613 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

وانطلق اليوم ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث توجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس ، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.