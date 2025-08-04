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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخبار السيارات| تورط سيارات لامبورجيني مع تجار مخدرات.. وسقوط هاتف يغرم تسلا 243 مليون دولار

سيارات
سيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

تورط سيارات لامبورجيني مع تجار المخدرات والمافيا

تواجه شركة لامبورجيني الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة نزاعًا قانونيًا مع وكالتها الأمريكية Gold Coast Exotic Imports الواقعة في ولاية إلينوي، بعد أن اتهمتها ببيع عشرات السيارات لوسطاء وتجار، بدلًا من عملاء التجزئة الحقيقيين، بما يشكل خرقًا صريحًا للعقد بين الطرفين.

فورد رينجر تحصل على ميزة مخصصة للسيارات الكهربائية

أطلقت شركة فورد خلال الأشهر الماضية نسخة هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid) من شاحنتها الشهيرة Ranger في أسواق مثل أوروبا، أستراليا، ونيوزيلندا، وذلك في ظل غياب طراز F-150 Lightning عن هذه المناطق.

شاهد| سيارة هوندا سيفيك 2026 تظهر لأول مرة

أوقفت شركة هوندا رسميًا إنتاج طراز سيفيك تايب آر في السوق الأوروبية، لكن النسخة الهجينة من السيارة الشهيرة Civic e:HEV ستستمر بعد تحديثات جديدة طالت تصميمها الخارجي والداخلي، بهدف تعزيز موقعها في مواجهة منافستها الأشهر فولكس فاجن جولف.

أول تجربة قيادة لسيارة بورش 911 الكهربائية الجديدة

حصل طرازا 911 Carrera و911 GTS على تحديثات بارزة لعام 2025، فيما احتفظت 911 بورش توربو بتصميم ومواصفات موديل 2024 دون تغيير لكن الأمور بدأت تتغير، إذ تستعد النسخة الأقوى والأثقل من الجيل 992.2 لدخول عصر الهجينة، مع تحديثات بصرية وتقنية تُلحقها بركب شقيقتها GTS.

سيارة رياضية من دايهاتسو أقوى من بوجاتي وأرخص من الموتوسيكل

امتلاك سيارة نادرة ليس دائمًا حكرًا على السيارات الخارقة بملايين الدولارات، ففي خطوة ذكية، قررت شركة دايهاتسو استكشاف مفهوم التميز بطريقة عملية عبر إطلاق نسخة محدودة من سيارتها روكي لا تتجاوز عشرة نسخ فقط، مخصصة حصريًا لسوق إندونيسيا، وتحديدًا خلال معرض جايكيندو الدولي للسيارات (GIIAS) لعام 2024.

سقوط هاتف يتسبب في تغريم تسلا 243 مليون دولار

أطلقت شركة تسلا مؤخرًا خدمتها المنتظرة لسيارات الأجرة الآلية، لكن سرعان ما تلقت صفعة قضائية قوية بعد أن قضت هيئة محلفين أمريكية بمسئوليتها الجزئية عن حادث تصادم مميت وقع في فلوريدا. 

كيا تكشف عن أول سيارة "نص نقل" كهربائية.. صور

تعتمد كيا تاسمان على منصة حديثة متعددة الاستخدامات، قادرة على دعم أنظمة الدفع الهجينة، والهجينة القابلة للشحن (PHEV)، إضافة إلى النسخ الكهربائية بالكامل. 

أخبار السيارات لامبورجيني تسلا مواصفات السيارات السيارات الفاخرة

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