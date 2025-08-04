فورد رينجر تحصل على ميزة مخصصة للسيارات الكهربائية

أطلقت شركة فورد خلال الأشهر الماضية نسخة هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid) من شاحنتها الشهيرة Ranger في أسواق مثل أوروبا، أستراليا، ونيوزيلندا، وذلك في ظل غياب طراز F-150 Lightning عن هذه المناطق.

تعتمد رينجر الجديدة على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر متصل بمحرك كهربائي، ليُنتجا معًا قوة 277 حصانًا (أو 281 PS)، مع بطارية بسعة 11.8 كيلوواط/ساعة توفر مدى كهربائي يُقدّر بـ 42 كم (26 ميلًا).

ورغم أن هذا المدى ليس الأعلى ضمن فئة السيارات الهجينة القابلة للشحن، إلا أنه يعد كافيًا لمهام التنقل اليومي، لا سيما لمستخدمي الشاحنات من رجال الأعمال والمهنيين.

ميزة نادرة: الشحن العكسي

من أبرز ما يميز رينجر الهجينة 2025 هي ميزة الشحن ثنائي الاتجاه (Pro Power Onboard)، وهي ميزة غير شائعة في السيارات الهجينة، بل حتى في العديد من السيارات الكهربائية بالكامل.

يحول هذا النظام الشاحنة إلى مولد طاقة متنقل يمكن استخدامه لتشغيل الأدوات والمعدات الكهربائية في مواقع العمل أو أثناء الرحلات الخارجية.

يتوفر النظام باختيارين:

2.3 كيلوواط بسعر 1,350 يورو (1,560 دولارًا)

6.9 كيلوواط بسعر 2,000 يورو (2,310 دولارًا)

يوفر الإصدار الأعلى منفذًا بقدرة 10 أمبير داخل المقصورة، بالإضافة إلى مقبسين بقدرة 15 أمبير في الصندوق الخلفي.

يكون نظام Pro Power Onboard معطلًا بشكل افتراضي، حيث يقدم 400 واط فقط من منفذ الطاقة الخلفي داخل المقصورة.

لكن بمجرد الضغط على زر المولد داخل الشاشة الذكية SYNC 4، يمكن للسائق التحكم بالمخارج وتفعيل النظام كاملًا.

وفي حال انخفاض شحن البطارية، يتم تشغيل محرك البنزين تلقائيًا لتوفير الطاقة واستمرار تشغيل المعدات دون انقطاع.

رغم الجاذبية الكبيرة لهذه المزايا، خصوصًا لعملاء فورد في الولايات المتحدة، لم تعلن الشركة حتى الآن عن نية طرح هذا النظام في النسخة الأمريكية من Ranger، كما أنه غير متوفر في فورد مافريك الهجينة – الشاحنة الصغيرة الأكثر كفاءة في الوقود.

تؤكد فورد من خلال هذه الخطوة أن الشاحنات لم تعد مجرد أدوات نقل، بل أصبحت منصات تقنية ذكية تُلبّي احتياجات متعددة، من التنقل الموفر إلى دعم مواقع العمل بالطاقة.