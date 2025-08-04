شاهد| سيارة هوندا سيفيك 2026 تظهر لأول مرة

أوقفت شركة هوندا رسميًا إنتاج طراز سيفيك تايب آر في السوق الأوروبية، لكن النسخة الهجينة من السيارة الشهيرة Civic e:HEV ستستمر بعد تحديثات جديدة طالت تصميمها الخارجي والداخلي، بهدف تعزيز موقعها في مواجهة منافستها الأشهر فولكس فاجن جولف.

تغييرات خارجية تستهدف شخصية أقوى

التحديث الجديد ليس إعادة تصميم جذرية، لكنه ركز على تقديم مظهر أكثر وضوحًا وثقة، لا سيما في واجهة السيارة. حصلت سيفيك على:

مصد أمامي معاد تصميمه

شبك علوي جديد

شبك سفلي أكبر

لمسات بلون الهيكل بين الشبك والمصابيح الأمامية



وقالت هوندا إن هذه التعديلات جاءت استجابةً لتعليقات العملاء، مضيفةً أن الشبك الأسود اللامع الجديد ذو تصميم قرص العسل يمنح السيارة طابعًا أكثر "حزمًا".

كما تخلت الشركة عن مصابيح الضباب، موضحة أن المصابيح الأمامية LED أصبحت كافية حتى في الظروف الضبابية.

مواصفات هوندا سيفيك 2026

أجرت هوندا تعديلاً بسيطًا على تشكيلة الألوان الخارجية بإضافة لون جديد هو Seabed Blue، بديلًا عن اللون السابق Premium Crystal Blue.

أما الجنوط، فباتت فئة Advance الأعلى تحصل على عجلات مقاس 18 بوصة بتصميم مقطوع بالماس، ثنائي اللون، بينما تتميز نسخة Sport بنفس التصميم لكن مع لمسة سوداء أنيقة.

التركيز على التفاصيل الداخلية كان واضحًا في التحديث الجديد:

جميع الفئات أصبحت مزودة بسقف داخلي أسود وتطعيمات داكنة، مع إضافة لمسات من الكروم غير اللامع حول فتحات التهوية لخلق إحساس بالفخامة.



وأضيفت تجهيزات جديدة حسب الفئة:

فئة Advance حصلت على إضاءة أرضية محيطية

فئة Sport أصبحت تأتي بـ عجلة قيادة مُدفأة

أما فئة Elegance الأساسية، فأُضيفت إليها لوحة شحن لاسلكي داخل الكونسول الوسطي

رغم أن التحديث لم يشمل مجموعة الحركة، فإن هوندا سيفيك e:HEV تحتفظ بمحركها الهجين بالكامل الذي يجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي متصلين بنظام e-CVT، ما يوفر أداءً سلسًا واقتصادًا ممتازًا في استهلاك الوقود.