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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أول تجربة قيادة لسيارة بورش 911 الكهربائية الجديدة

بورش
بورش
عزة عاطف

حصل طرازا 911 Carrera و911 GTS على تحديثات بارزة لعام 2025، فيما احتفظت 911 بورش توربو بتصميم ومواصفات موديل 2024 دون تغيير لكن الأمور بدأت تتغير، إذ تستعد النسخة الأقوى والأثقل من الجيل 992.2 لدخول عصر الهجينة، مع تحديثات بصرية وتقنية تُلحقها بركب شقيقتها GTS.

نسخة مكشوفة بلا تمويه

ظهرت  النسخة المكشوفة من 911 بورش توربو في اختبارات الطريق وهي تكاد تخلو من أي تمويه، ما يشير إلى قرب موعد الكشف الرسمي. 

وتشير التوقعات إلى أن تدشين السيارة بورش سيكون خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات في نوفمبر 2025، إلى جانب النسخة الكوبيه.

قوة هجينة بدون شاحن خارجي

أطلقت سيارة بورش 911 GTS الجديدة مفهوم الدفع الهجين في عائلة 911، إذ تعتمد على محرك توربيني مدعوم بمحرك كهربائي بقوة 54 حصانًا داخل ناقل الحركة، ليصل الإجمالي إلى 540 حصانًا تقريبًا.

لكن 911 بورش توربو 2025 ستذهب إلى ما هو أبعد، مع ترجيحات بأن يتجاوز الطراز S حاجز 700 حصان، ما يجعلها واحدة من أقوى سيارات بورشه على الإطلاق.

رغم هذه القوة، فإن النظام الهجين في توربو ليس قابلاً للشحن، ويبدو أنه لا يدعم وضع القيادة الكهربائية بالكامل، على عكس بعض المنافسين مثل شيفروليه كورفيت E-Ray. هذا التوجه يضع الأداء في الصدارة دون الدخول في تعقيدات القيادة الكهربائية.

وداعًا للناقل اليدوي ولا خسارة حقيقية

في حين اضطرت نسخة GTS للاستغناء عن ناقل الحركة اليدوي بسبب صعوبة دمجه مع النظام الهجين، فإن الأمر ليس جديدًا بالنسبة لطراز توربو، الذي لم يقدم بناقل يدوي منذ أكثر من 15 عامًا. 

وبالتالي، فإن الاعتماد على ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض لا يُمثل تضحية بالنسبة لعشاق السيارة.

تفاصيل تصميمية مستوحاة من بورش GTS

تظهر الصور الحديثة كيف ورثت 911 Turbo 2025 بعض التفاصيل الديناميكية من شقيقتها GTS، مثل:

  • ألواح التبريد الهوائية النشطة في المقدمة، التي تتحرك تلقائيًا حسب الحاجة
  • شعار Porsche الخلفي المضيء، المخبأ مؤقتًا في النسخ التجريبية
  • لوحة عدادات رقمية بالكامل
  • زر تشغيل المحرك الجديد الذي أصبح قياسيًا في معظم فئات 911

مع هذه التحديثات المنتظرة، تدخل بورش 911 Turbo 2025 حقبة جديدة، تمزج بين الأداء القوي والتقنية الحديثة، دون أن تفرط في هوية السيارة الكلاسيكية.

وإذا سارت الأمور كما هو متوقع، فإن الإعلان الرسمي عنها سيكون واحدًا من أبرز أحداث سوق السيارات الرياضية الفاخرة هذا العام.

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