الولايات المتحدة وأستراليا تبحثان المبادرات الجارية لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك

بحثت الولايات المتحدة وأستراليا المبادرات الجارية لتعزيز التعاون الدفاعي والتحالف الثنائي بينهما.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا المنعقد في مقاطعة سيبو الفلبينية، بحسب بيان للبنتاجون.

واتفق هيجسيث ومارلز على ضرورة التنفيذ السريع لخطط التعاون المتعلقة بوضع القوات، بما في ذلك الاستثمارات في القواعد الجوية الأسترالية، وتطوير القدرات اللوجستية المشتركة.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة وأستراليا فيما يخص استراتيجيات الردع الإقليمي، ودعم نهج عقلاني للحفاظ على توازن قوى ملائم في منطقة المحيط الهادئ.

وخلال الاجتماع، أشار الجانبان إلى التقدم المحرز في إطار الشراكة الأمنية الثلاثية "أوكوس"، وإلى الجهود الرامية للإنتاج المشترك للذخائر الحيوية ضمن "مبادرة الأسلحة الموجهة والذخائر المتفجرة".