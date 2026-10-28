«بيطري الإسماعيلية» يواصل حملات تحصين وتعقيم الكلاب الحرة للحد من انتشار مرض السعار

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ الحملات الميدانية لتحصين الكلاب ضد مرض السعار، إلى جانب أعمال التعقيم، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠، والحد من تكاثر الكلاب الضالة، حفاظًا على سلامة المواطنين، استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن زيادة أعداد الكلاب الحرة في عدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد دكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملات تستهدف تحصين الكلاب الحرة بمصل السعار، إلى جانب تنفيذ أعمال التعقيم، مشيرًا إلى أهمية التعاون المجتمعي من خلال إبلاغ الجهات المختصة بأماكن تجمعات الكلاب، بما يسهم في تحديد المناطق المستهدفة وتنظيم الحملات وفقًا لاحتياجات كل منطقة.

وفي هذا السياق، نفذت المديرية أعمال التحصين بعدد من المناطق، شملت النورس، والشيلتر، وميدان مصطفى كامل، وشارع رضا، ومدرسة السادات، والمجمع التعليمي، كما شملت الأعمال منطقة شارع شبين مع طريق عثمان أحمد عثمان، ومنطقة الخامسة، ومحيط الملاعب المفتوحة ومدارس الفاروق عمر، وأمام مدرسة الزهور.

وفيما يتعلق بأعمال التعقيم، تم الانتهاء من تعقيم ١٣٠ كلبًا، فيما تتواصل الإجراءات اللازمة لتعقيم ٨ كلاب أخرى، في إطار خطة المديرية للحد من الزيادة العددية للكلاب الضالة، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وتؤكد مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية استمرار جهودها في تنفيذ الحملات الوقائية والتوعوية.