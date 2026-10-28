الفريق أسامة ربيع يكرم أوائل الثانوية العامة والإعدادية من طلبة مدارس "قناة السويس"

كرّم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الطلاب المتفوقين من أبناء مدارس الهيئة، الحاصلين على مراكز ضمن العشرة الأوائل على مستوى محافظتي السويس وبورسعيد في المرحلتين الثانوية والإعدادية، بحضور دكتور منتصر خليل مدير إدارة الموارد البشرية.

يأتي التكريم في إطار حرص الهيئة على دعم منظومة التعليم وتحفيز الطلاب على مواصلة التفوق الدراسي، من خلال رعاية النماذج المتميزة وتشجيعها على تحقيق المزيد من النجاحات.

خلال التكريم، أعرب رئيس الهيئة عن اعتزازه بالطلاب المتفوقين تقديراً لما بذلوه من جهدٍ بناء أثمر عن تحقيق هذا النجاح المتميز، مؤكداً حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية ورعاية المتفوقين علميًا، إيمانًا بدورهم في بناء المستقبل.

كما حثّ الفريق ربيع الطلاب على مواصلة التفوق خلال المراحل التعليمية المقبلة والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم والمشاركة في بناء مستقبل الوطن، الذي يعوّل على طاقات الشباب.

ضمّت قائمة التكريم 4 طلاب متفوقين، وهم جنا مجدي فكري، الطالبة بمدرسة بورتوفيق والحاصلة على المركز الأول في شعبة الأدبي بالثانوية العامة على مستوى محافظة السويس، ومروان منتصر حسين الطالب بمدرسة بورفؤاد الحاصل على المركز السادس على مستوى شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، مع حصول الطالب يوسف محمود أحمد من المدرسة نفسها على المركز العاشر بالشعبة ذاتها. وشمل التكريم الطالبة جنة ياسر محمد، الحاصلة على المركز السابع في المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة بورسعيد.

كما حرص الفريق أسامة ربيع على تكريم الأستاذ أحمد سليمان الجباس مدير مدرسة الهيئة ببورفؤاد، والأستاذ أيمن رمضان شاهين مدير مدرسة الهيئة ببورتوفيق، تقديرًا لجهودهم في دعم العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين، والإسهام في تخريج أجيال متميزة من أبناء مدارس الهيئة.

وفي ختام اللقاء، حرص الطلاب على إهداء الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة هدية تذكارية من تنفيذهم.