سيارة رياضية من دايهاتسو أقوى من بوجاتي وأرخص من الموتوسيكل

امتلاك سيارة نادرة ليس دائمًا حكرًا على السيارات الخارقة بملايين الدولارات، ففي خطوة ذكية، قررت شركة دايهاتسو استكشاف مفهوم التميز بطريقة عملية عبر إطلاق نسخة محدودة من سيارتها روكي لا تتجاوز عشرة نسخ فقط، مخصصة حصريًا لسوق إندونيسيا، وتحديدًا خلال معرض جايكيندو الدولي للسيارات (GIIAS) لعام 2024.

تصميم دايهاتسو خاص مستوحى من نسخة اختبارية

تم استوحاء هذه النسخة الاستثنائية من طراز روكي كروسفيلد الاختباري الذي ظهر لأول مرة العام الماضي في نفس المعرض.

وتميزت نسخة الإنتاج بلمسات تصميمية حصرية، مثل المصدات غير المطلية والشبك الأمامي الجديد الذي يحمل شعار دايهاتسو، مع عجلات معدنية سوداء قياس 16 بوصة.

جاء الطلاء الخارجي بلون برتقالي نشط مع لمسات سوداء على السقف والمرايا وأقواس العجلات، مما يضفي مظهرًا قويًا يوحي بالصلابة.

وعلى الرغم من غياب رفوف السقف والإطارات القوية التي ظهرت في النسخة الاختبارية، يمكن إضافتها بعد الشراء.

في الداخل، تحافظ روكي المحدودة على نفس الترتيب القياسي للفئة المتوسطة، لكنها تضيف بعض اللمسات السوداء على عجلة القيادة، والكونسول، وفتحات المكيف، ومقابض الأبواب.

تشمل التجهيزات نظام معلومات بشاشة 7 بوصات، ولوحة عدادات رقمية، وتنجيد قماشي، ووسادتين هوائيتين للسلامة، ما يجعلها عملية بقدر ما هي نادرة.

أداء متواضع ومواصفات موجهة للسوق المحلي

الميزة الأهم لهذا الإصدار هي شكله الفريد، إذ لم يحصل على أي تعديلات ميكانيكية.

لا تزال السيارة مزودة بمحرك سعة 1.2 لتر ثلاثي الأسطوانات بسحب طبيعي، بقوة 87 حصانًا وعزم 113 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة CVT يدفع العجلات الأمامية.

يعكس هذا الاختيار تفضيلات السوق الإندونيسي، حيث تشكل فئة 1.2X CVT أكثر من 60% من مبيعات دايهاتسو روكي.

ورغم ذلك، يطمح بعض العملاء إلى توفر نسخة توربو سعة 1.0 لتر بقوة 98 حصانًا، أو حتى النسخة الهجينة المتوفرة في اليابان.

سعر دايهاتسو روكي

يبلغ سعر دايهاتسو روكي الإصدار المحدود 248,750,000 روبية إندونيسية (حوالي 15,100 دولار أمريكي)، أي أكثر بـ 260 دولارًا فقط من الفئة القياسية.

مقابل هذا الفارق البسيط، يحصل العميل على سيارة نادرة لا تنتج منها سوى 10 نسخ فقط، ما يجعلها أقرب لفكرة التفاخر بامتلاك سيارة فريدة مثل بوجاتي سنتوديتشي ولكن بسعر لا يقارن.

لا تباع هذه النسخ عبر الوكلاء أو المنصات الرقمية، بل حصريًا من خلال جناح دايهاتسو في معرض GIIAS 2024، والمقام بين 24 يوليو و3 أغسطس.

لذا، على المهتمين الإسراع في اقتنائها قبل نفاد النسخ العشر بالكامل.