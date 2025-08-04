كيا تكشف عن أول سيارة "نص نقل" كهربائية.. صور

تعتمد كيا تاسمان على منصة حديثة متعددة الاستخدامات، قادرة على دعم أنظمة الدفع الهجينة، والهجينة القابلة للشحن (PHEV)، إضافة إلى النسخ الكهربائية بالكامل.

وحتى الآن، ما تم تأكيده رسميًا من الشركة هو طرح نسخة كهربائية بالكامل فقط. أما بالنسبة للنسخة الهجينة أو الهجينة القابلة للشحن، فما تزال محل دراسة داخلية.

كيا تدرس السيارات الهجينة بدون شاحن

في تصريحات لموقع Drive الأسترالي، قال دونج هون كانج، نائب رئيس مركز تصميم الهياكل في كيا، إن الشركة تمتلك نظامًا هجينًا جاهزًا بالفعل، وترى أنه ملائم للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الهيكل التقليدي (Body-on-frame).

ورغم ذلك، أشار المسئول التنفيذي إلى أن قرار دمج هذا النظام في طراز تاسمان لم يُحسم بعد، لكنه قيد التطوير الفعلي بالفعل.

الجدول الزمني يعتمد على GV80 الهجينة

من اللافت أن توقيت طرح النسخة الهجينة من تاسمان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور مشروع سيارة Genesis GV80 الهجينة. حيث من المقرر أن تصل الأخيرة بنظام هجين بدون قابس أولًا، ثم تتحول لاحقًا إلى نسخة كهربائية بالكامل.

ووفقًا للتقارير، فإن إعداد النظام الأمامي الخاص بـ GV80 سيتم تطبيقه على تاسمان أيضًا، ما يجعل الجدول الزمني للشاحنة الجديدة رهينًا بسرعة تطوير سيارة جينيسيس.

من المتوقع أن تصل GV80 الهجينة بين عامي 2026 و2027، مع محرك يتفوق في الأداء على محرك التوربو رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، الذي يولد قوة تبلغ 300 حصان.

بالنسبة لسوق الولايات المتحدة، تخطط كيا لإطلاق شاحنة متوسطة الحجم فريدة من نوعها، ومن المحتمل أن تصنع محليًا.

ومن غير المستبعد أن تعتمد على نفس أنظمة الدفع الهجينة التي يتم تطويرها حاليًا لشاحنة تاسمان.

ويأتي هذا في ظل الشعبية المتزايدة للسيارات الهجينة في السوق الأمريكي، ما يعزز فرص اعتماد هذا النظام في طرازات مخصصة للأسواق العالمية.