قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ
القومي للمرأة: السيدات تتصدر المشهد بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مجدي أبوزيد
مجدي أبوزيد
مجدي أبوزيد

في السنوات الأخيرة، شهدت الجامعات الحكومية في مصر تحولاً ملحوظاً مع التوسع في "البرامج الخاصة"، وهي برامج تعليمية بمصروفات مرتفعة تُقدم داخل الكليات الحكومية، وتستهدف شريحة من الطلاب القادرين مالياً، مقابل تقديم تعليم يُقال إنه "متميز" أو "بجودة أعلى" من البرامج العادية المجانية.

لكن هذا التحول يثير عدداً من التساؤلات الجوهرية حول طبيعة التعليم الجامعي الحكومي: هل ما زالت الجامعة الحكومية تؤدي دورها الاجتماعي في إتاحة التعليم المجاني للجميع؟ أم أنها تنزلق تدريجيًا إلى منطق السوق، حيث يصبح التعليم سلعة لمن يستطيع الدفع؟

لطالما كانت الجامعات الحكومية ركيزة أساسية في بناء الطبقة الوسطى المصرية، إذ فتحت أبوابها لملايين الطلاب دون النظر إلى قدرتهم المالية، غير أن البرامج الخاصة والتي بدأت كاستثناء محدود باتت اليوم قاعدة متوسعة، بل ويُنظر إليها من بعض إدارات الكليات باعتبارها مصدراً رئيسياً للتمويل.

ففي ظل ضعف الميزانية العامة المخصصة للتعليم العالي، تلجأ الجامعات إلى هذه البرامج كمورد بديل لتغطية النفقات وتحسين دخل أعضاء هيئة التدريس. ولكن هذا المسار يطرح مخاوف حقيقية من اتساع فجوة الفرص بين الطلاب، خاصة حين تكون هناك فجوة واضحة في الإمكانات والخدمات بين طلاب "البرنامج العادي" وطلاب "البرنامج الخاص" داخل الكلية الواحدة.

ويشتكي كثير من الطلاب من وجود تمييز غير معلن، بل ومقبول ضمنياً، لصالح طلاب البرامج الخاصة، سواء في المعامل أو الجدول الدراسي أو حتى التعامل الإداري. ويشعر الطلاب في البرامج العامة بأنهم صاروا "درجة ثانية" في جامعاتهم، وهو ما يقوّض فكرة المساواة والعدالة التعليمية التي قامت عليها الجامعات الحكومية في الأصل.

من وجهة نظرى أرى أن التوسع في البرامج الخاصة وضع الجامعات الحكومية أمام أزمة هوية.. ويبقى التساؤل هل هي مؤسسات تهدف للربح أم كيانات أكاديمية تخدم التنمية الوطنية؟ فبينما يُبرر المسؤولون هذه الخطوة بأنها استجابة لمتغيرات العصر واحتياجات السوق، يرى كثيرون أن هذا الاتجاه يهدد رسالة الجامعة كفضاء للمعرفة المجانية، ولإنتاج التفكير النقدي، لا مجرد "تأهيل لسوق العمل".

لا شك أن التعليم العالي يواجه تحديات كبرى تتطلب حلولاً غير تقليدية، لكن الحل لا يكون بالتخلي عن مجانية التعليم، بل بإصلاح شامل يبدأ من تطوير المناهج، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص دون المساس بمبدأ تكافؤ الفرص.

فالجامعات الحكومية المصرية بحاجة إلى أن تستعيد توازنها، وألا تتخلى عن دورها التاريخي كرافعة اجتماعية، في زمن باتت فيه العدالة التعليمية ضرورة وطنية.

الجامعات الحكومية البرامج الخاصة لطبقة الوسطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

ترشيحاتنا

اجتماع مسئولي المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم

المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم يناقشان تطوير صندوق رعاية المعلمين بالمشيخة

صلاة السنن

أمين الإفتاء عن تارك صلاة السنن: فوّت على نفسك ثوابًا عظيمًا

حكم تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة

هل يجوز تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة؟.. الإفتاء توضح

بالصور

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول تخبر شريكك بالحب دون أن تنطقها

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد