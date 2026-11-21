ينعى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببالغ الحزن والأسى، عمرو خالد، نجل الدكتورة دعاء نبيل، مساعد الوزير للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات، وطالب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، الذي وافته المنية اليوم.

موعد ومكان جنازة نجل مساعد وزير التموين

وتُقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم بمسجد السلام بمدينة نصر بجوار شركة إنبي، عقب صلاة الظهر.

وتنعى قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية والعاملون بها والجهات التابعة الفقيد، وتتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الدكتورة دعاء نبيل وأسرتها، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.